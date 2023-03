Hunderte modernste Panzer für russische Streitkräfte im Donbass

Die russischen Streitkräfte in der Ukraine verfügen bereits über mehrere Hundert hochmoderne Panzer, die gerade vom Band gekommen sind, berichtet eine informierte Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Diese Panzer seien in Bezug auf ihre taktischen und technischen Eigenschaften "den modernsten ausländischen Fahrzeugen mindestens ebenbürtig", so der Informant:



"Bis heute hat die russische Rüstungsindustrie mehrere Hundert neue Panzer, die kürzlich vom Band liefen, an die Einsatzzone in der Ukraine geliefert. Dabei handelt es sich vor allem um T-90M Proryw-Panzer und die stark modernisierten T-72B3M-Panzer."



"Wir können mit Zuversicht sagen, dass die T-90M- und T-72B3M-Panzer in ihren Kampfeigenschaften anderen Panzern, auch denen der NATO-Länder, die den ukrainischen Truppen zur Verfügung stehen oder in naher Zukunft geliefert werden, weit überlegen sind."

Außerdem werden der T-90M und der T-72B3M mit einem zusätzlichen dynamischen Schutz nachgerüstet, der es den Panzern ermöglicht, Panzerabwehrwaffen aus fast allen Winkeln wirksam zu widerstehen, so die Quelle."

Quelle: RT DE