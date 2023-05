Weiter berichtet RT DE: " Er fügte hinzu, dass diese Marschflugkörper teure Waffen seien und der Zweck ihres Einsatzes in der Nähe von Mariupol nicht ganz klar sei.

"Der Zweck ist nicht ganz klar, nicht einmal die militärische Zweckmäßigkeit ist ganz klar. Wir verbinden diesen Beschuss mit dem Datum des 20. Mai es ist ein wichtiges Datum für Mariupol. An diesem Tag haben sich die letzten Asow-Kämpfer ergeben.

Das nimmt die Ukraine natürlich schmerzlich wahr."

Am Abend des 19. Mai griffen ukrainische Truppen zum ersten Mal in diesem Jahr Mariupol an. Nach Angaben der Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen wurden vier Langstreckenraketen auf die Stadt abgefeuert. In der Folge erklärte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden der Region gegenüber TASS, dass das ukrainische Militär Storm Shadow für den Angriff eingesetzt habe."

Quelle: RT DE