Kuba fordert diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts

Kubas Außenminister Bruno Rodriguez Parrilla sieht in der NATO-Erweiterung, die heute bis an die Grenzen Russlands gelangt ist, die Hauptursache für den aktuellen Konflikt in Europa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow sagte der Chefdiplomat am Donnerstag, sein Land unterstütze eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts. Havanna teile Moskaus Ansicht über die negative Rolle der NATO beim Vordringen an die Grenzen Russlands. Aus einer Erklärung des kubanischen Außenministeriums geht hervor, das Land trete "für eine ernsthafte, konstruktive und realistische diplomatische Lösung der aktuellen Krise ein, die Sicherheit und Souveränität für alle sowie regionalen und internationalen Frieden, Stabilität und Sicherheit garantiert"." Quelle: RT DE