Russische Luftlandetruppen zu 100 Prozent im Kampfeinsatz – Ausbauprogramm läuft

Alle Verbände und Kampfeinheiten der Luftlandetruppen Russlands seien an der militärischen Sonderoperation in der Ukraine beteiligt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete der ehemalige Kommandeur der Luftlandetruppen, Generaloberst Wladimir Schamanow, am Vorabend des Tages der Luftlandetruppen gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS – dies spreche für deren höchste Qualität:

"Die Tatsache, dass die Luftlandetruppen zu 100 Prozent an der Operation beteiligt sind, spricht für ihre höchste Kampffähigkeit und für ihre guten Entwicklungsaussichten."

Ein mittelbares, aber dafür messbares Indiz hierfür ist das Festhalten der russischen Führung am Ausbauprogramm der Luftlandetruppen. Schamanow hierzu wörtlich:

"Vor einigen Tagen ist das 119. Fallschirmjägerregiment, das kürzlich als Teil der 106. Luftlandedivision in Tula aufgestellt wurde, in die Zone der militärischen Sonderoperation aufgebrochen, um an Kampfhandlungen teilzunehmen – schon das dritte neuaufgestellte Regiment der Luftlandetruppen. Dies sagt uns, dass die Sache der Entwicklung der 'beflügelten Infanterie' nach und nach vorankommt und der Generalstab die vom Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte gestellte Aufgabe, die Kampfkraft und die zahlenmäßige Stärke der Luftlandetruppen zu erhöhen, kontinuierlich erfüllt."

Quelle: RT DE