Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden im Falle einer Wiederaufnahme wahrscheinlich direkt und ohne Vermittler geführt. Dies wäre die beste Option, so der Direktor der zweiten Abteilung des russischen Außenministeriums für die GUS-Länder Alexei Polischtschuk in einem Interview mit TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er hob hervor: "Falls und wenn diese Kontakte wieder aufgenommen werden, werden sie wahrscheinlich auch direkt sein. Und das wäre die beste Option, denn wie die Praxis zeigt, verfolgen westliche Vermittler oft ihre eigenen Ziele und versuchen, den Verlauf der Verhandlungen zu beeinflussen, indem sie nicht zur Lösung des Konflikts, sondern in ihrem eigenen politischen und wirtschaftlichen Interesse handeln."



Der Diplomat wies darauf hin, dass die Verhandlungen mit der ukrainischen Seite im vergangenen Jahr direkt geführt wurden. Er erklärte: "Bisher haben wir nur direkt mit der Ukraine kommuniziert und dabei die Plattformen genutzt, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden, was wir sehr schätzen. Im Februar und April vergangenen Jahres fanden drei Runden im russisch-ukrainischen Dialog in Weißrussland und eine in der Türkei statt. Dann gab es fast täglich Kontakte per Videoverbindung. Es waren direkte Gespräche mit der Ukraine."

Quelle: RT DE