Augenzeugen berichten von Razzien bei der Generalmobilmachung in Kiew

Mitarbeiter der ukrainischen Rekrutierungsbüros für das Militär führen in Kiew Razzien durch, um Männer im wehrpflichtigen Alter in der U-Bahn oder in der Eisenbahn zu erwischen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies wurde der Nachrichtenagentur TASS von Augenzeugen erzählt: "Was die allgemeine Mobilisierung betrifft, wurde im Obolonski-Bezirk eine Verfügung erlassen. Man versucht, potenzielle Soldaten an den Knotenpunkten der S-Bahn, in der U-Bahn und in der Nähe des Bahnhofs abzufangen, und es werden Razzien durchgeführt." Quelle: RT DE