NATO-Osterweiterung: Sicherheitsmaßnahme oder gefährliches Säbelrasseln?

Nach den gewaltsamen Protesten im Norden des Kosovos verstärkt die NATO die internationale Schutztruppe KFOR. Das kündigte NATO-Generalsekretär Stoltenberg an. Unterdessen expandiert die NATO nicht nur in Osteuropa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Lösung für die schwedische NATO-Mitgliedschaft sei laut Stoltenberg noch vor dem Gipfel des Bündnisses im Juli "absolut möglich". Schweden würde damit Finnland folgen, das im April Mitglied wurde und sich bereits aktiv im Bündnis zeigt.

Ein dritter potenzieller NATO-Kandidat ist die Ukraine, die sich seit Langem um eine Mitgliedschaft bemüht. Bei der NATO-Osterweiterung geht es aber nicht nur um Europa.

Der japanische Premierminister Fumio Kishida will im Juli am NATO-Gipfel in Litauen teilnehmen. Dort wird er voraussichtlich mit dem Generalsekretär Gespräche über die Eröffnung eines NATO-Verbindungsbüros in Tokio führen. Die westlichen Staaten bemühen sich, ihre militärische Präsenz in Asien zu verstärken. Über die Erweiterungspolitik der westlichen Staaten und ihre Folgen sprachen wir mit dem Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Er ist der Meinung, dass die USA für diese Politik verantwortlich sind."

