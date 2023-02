Palästinenser rufen Generalstreik aus: "Jerusalem steht am Rande des Abgrunds"

Am Sonntag kam es in Ostjerusalem zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischem Militär, nachdem die Palästinenser am Sonntag in mehreren Vierteln einen Generalstreik ausgerufen hatten. Die Demonstranten verbrannten Autoreifen und errichteten Barrikaden, die den Zugang zu mehreren Vierteln sowie zum Lager Shuafat blockierten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Protestaktion ist eine Reaktion auf das Vorgehen der israelischen Streitkräfte in der Stadt und der nahe gelegenen Ortschaft Anata." Quelle: RT DE