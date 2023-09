Putin und Kim am Weltraumbahnhof Wostotschny zusammengekommen

Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sind am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands zu Gesprächen zusammengekommen.

Dort hätten sich beide zunächst mit dem Montageprozess der neuen Angara-Trägerrakete und den Eigenschaften der Sojus-2-Trägerrakete vertraut gemacht, berichten russische Medien. Putin kündigte bei dem Treffen an, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen wolle. Weil Kim großes Interesse an der Raketentechnologie habe, finde das Treffen auf dem Weltraumbahnhof statt, so Putin.

Mit Blick auf eine mögliche militärische Zusammenarbeit fügte der russische Präsident hinzu, dass man ohne Eile über "alle Themen" sprechen werde. "Wir haben genug Zeit", so Putin. Kim war am Dienstag in Russlands Fernem Osten eingetroffen. Der Nordkoreaner war mit einem gepanzerten Zug angereist, der genaue Zeitraum und die Route waren geheimgehalten worden. Zu den Inhalten des Gesprächs zwischen den beiden Machthabern hieß es zuletzt, dass es um den Bereich Handel sowie "internationale Angelegenheiten" gehen solle.

Quelle: dts Nachrichtenagentur