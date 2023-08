Im Zeitraum vom 1. bis zum 15. August hat die Ukraine am Frontabschnitt Cherson etwa 400 Soldaten verloren. Die Zahl gibt der Gouverneur des Gebietes Cherson Wladimir Saldo bekannt. Ihm zufolge kamen bis zu 100 Soldaten bei Versuchen, den Dnjepr zu überqueren, ums Leben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem vernichtete das russische Militär eine Menge ukrainischer Ausrüstung. Kiews Truppen sollen unter anderem 18 Haubitzen, 22 Mörser, drei Selbstfahrlafetten und einen Grad-Mehrfachraketenwerfer verloren haben.

Etwa drei Dutzend Stellungen und Standorte des Gegners wurden von Artillerie- und Mörserbeschuss getroffen, so Saldo weiter. Zum größten Teil bestehen ukrainische Truppen am Frontabschnitt aus mobilisiertem Personal. In diesem Zusammenhang weist Saldo darauf hin, dass es Fälle gibt, in denen Einheiten sich weigern, Befehle ihrer Kommandeure auszuführen."

Quelle: RT DE