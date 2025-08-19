Oskar Lipp: Fleißige Polen verlassen Deutschland – Wir sind nur noch ein Magnet für Sozialmigranten!

Erstmals seit über 30 Jahren ziehen mehr Menschen aus Deutschland nach Polen als umgekehrt. Das Statistische Bundesamt weist für das vergangene Jahr ein Minus von 11.239 Personen aus. Unser östliches Nachbarland lockt mit Wirtschaftswachstum, schlanker Verwaltung sowie niedrigen Steuern und Abgaben.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Oskar Lipp, kommentiert dies wie folgt: „In den Augen vieler Polen erscheint Deutschland mittlerweile als Failed State. Früher kamen sie, um sich eine berufliche Existenz aufzubauen. Jahrzehntelang waren sie ein wichtiger Faktor für die deutsche Wirtschaft, insbesondere im Handwerk und in der Pflege.

Heute kehren fleißige Polen wieder zurück in ihr Heimatland, das ein jährliches Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent vorweisen kann. Und vor allem verlassen Jahr für Jahr Hunderttausende Deutsche unser Land. Enorme Steuer- und Abgabenlasten, Bürokratismus, wachsende Kriminalität und zunehmende Islamisierung vertreiben die Leistungsträger. Gleichzeitig kommen überwiegend Sozialmigranten zu uns.

So kann es nicht weitergehen! Wir fordern eine fundamentale Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik, um Deutschland und Bayern wieder wettbewerbsfähig zu machen. Es muss ein Ruck durch unser Land gehen. Nur die AfD schafft die Rahmenbedingungen, dass hochqualifizierte Leistungsträger bei uns bleiben. Und wir sorgen dafür, dass nur echte Fachkräfte zu uns kommen, die wir wirklich brauchen.“

Quelle: AfD Bayern