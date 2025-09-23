Zusammenstöße in Mailand – mehrere Verletzte bei pro-palästinensischer Demo

In Mailand ist es bei Gaza-Protesten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, berichten Reuters und Yahoo News. Laut italienischen Medien kam es zu mehreren Verletzten und Festnahmen.

Die Demonstration richtete sich gegen die israelische Offensive und für einen Waffenstillstand. Als Gruppen versuchten, Absperrungen zu durchbrechen, setzten Einsatzkräfte Schilde und Schlagstöcke ein. Videos zeigen Gedränge und Pfiffe, später auch einzelne Würfe von Pyrotechnik.

Die Stadtverwaltung appellierte an Deeskalation und Anmeldepflicht. In mehreren italienischen Städten rufen Gewerkschaften und Initiativen für die kommenden Tage zu weiteren Protesten auf. Die Regierung in Rom verurteilt Gewalt und kündigt konsequente Sanktionen gegen Gewalttäter an.

Quelle: ExtremNews



