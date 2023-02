Russische Truppen unterbinden Aktivitäten von sechs ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen

Das russische Verteidigungsministerium hat in seinem Frontbericht vom Sonntag bekannt gegeben, dass in den vergangenen 24 Stunden im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk die Aktivitäten von insgesamt sechs ukrainischen Sabotage- und Aufklärungstrupps unterbunden worden seien. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, sagte, seien infolge russischer Angriffe am Frontabschnitt Kupjansk bis zu 35 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainischen Personalverluste am Frontabschnitt Krasny Liman bezifferte der russische Militärsprecher auf mehr als 120 Soldaten. Zudem habe der Gegner dort einen Schützenpanzer und drei weitere Panzerfahrzeuge verloren. Nach Angaben von Konaschenkow habe die russische Armee am Frontabschnitt Donezk ihren Vormarsch fortgesetzt und dabei günstigere Positionen bezogen. In den letzten 24 Stunden seien dort mehr als 115 ukrainische Soldaten getötet worden. Drei gegnerische Schützenpanzer, eine Haubitze vom Typ D-20 und eine Haubitze vom Typ D-30 seien außer Gefecht gesetzt worden. Südlich von Donezk und im Gebiet Saporoschje seien mehr als 130 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Dort seien außerdem zwei Kampfpanzer, ein Schützenpanzer, zwei Panzerfahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika sowie Haubitzen vom Typ D-30 und D-20 zerstört worden. In der Nähe der Stadt Ugledar habe die russische Armee ein ukrainisches Lager mit Artilleriemunition getroffen, erklärte Konaschenkow. Anschließend meldete der Militärsprecher die Zerstörung einer Haubitze vom Typ D-30 und einer Selbstfahrlafette vom Typ Akazija der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Cherson." Quelle: RT DE