US-Präsident kündigt weiteres Hilfspaket für Ukraine an

US-Präsident Joe Biden hat ein weiteres militärisches Hilfspaket im Umfang von 800 Millionen US-Dollar angekündigt. Darunter fielen etwa Haubitzen, Munition dafür, technische Drohnen und weiteres Gerät, sagte er am Donnerstagvormittag (Ortszeit). "Die USA stellen sicher, dass es einen Fluss an militärischem Material in die Ukraine gibt", sagte Biden.

Für weitere Hilfen darüber hinaus sei aber die Zustimmung des Kongresses notwendig: "Mit diesem jüngsten Schritt habe ich fast alles erschöpft, was der Kongress an Hilfen für die Ukraine genehmigt hat", so der US-Präsident.

Dafür müsse er nächste Woche eine weitere Budget-Anfrage einreichen. Er erwarte, dass der Kongress schnell handeln werde. Er kündigte zudem weitere Sanktionen gegen Russland an in Abstimmung mit den westlichen Partnern. "Wir werden etwa kein Schiff unter russischer Flagge mehr an unseren Häfen zulassen", sagte Biden. Quelle: dts Nachrichtenagentur