"Selenskij, hören Sie auf, Menschen einzuschüchtern, die bei den Medien arbeiten" – Sacharowa

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, fand am Mittwoch bei einem Briefing in Moskau klare Worte an ukrainischen Präsidenten Selenskij und sagte: "Selenskij, hören Sie mich? Hören Sie auf, Menschen einzuschüchtern, die in den Medien arbeiten. Hören Sie auf, sie einzuschüchtern und zu bedrohen. Hören Sie damit auf. Sie leben im 21. Jahrhundert, und alles, was Sie in Ihrem Land für richtig hielten, ist in unserem Land inakzeptabel." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während des Briefings äußerte sich die Diplomatin auch über die deutsche Außenministerin Annalena Bearbock und kritisierte deren Äußerungen über Russland. Sie nannte sie "empörend und inakzeptabel für eine Politikerin".

Dazu erklärte sie, dass Baerbock nicht nur lügt, sondern "dreist und zynisch lügt und tut alles, um zu vertuschen, dass es ihr Land war, das in der Vergangenheit den Hunger als Waffe einsetzte, Menschen als Geiseln nahm, Zivilisten tötete und unser Land vom Angesicht der Erde tilgen wollte." Quelle: RT DE