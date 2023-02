AfD: Fast eine Million Asylanträge in der EU!

Weiter heißt es darin: "Die meisten Asyl-Anträge im EU-Gebiet wurden von Syrern (132.000) und Afghanen (129.000) gestellt. Untätig schauen die EU und die Bundesregierung dabei zu, wie wir überrannt werden, obwohl unsere Kommunen schon jetzt überlastet sind.

Dabei zeigen sogenannte „Einzelfälle“ (www.einzelfallticker.de) regelmäßig aufs Neue, dass die unkontrollierte Massenzuwanderung eine Bedrohung für die Sicherheit der Menschen in Deutschland ist. Messerstechereien, Vergewaltigungen, Kindermorde: All das ist zum traurigen Alltag geworden. Beenden wir endlich das Experiment der Massenzuwanderung und machen wir die Grenzen dicht! Denn hinter vielen sogenannten „Einzelfällen“ stehen schreckliche Schicksale. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die politischen und wirtschaftlichen Interessen des eigenen Landes an erster Stelle stehen müssen."