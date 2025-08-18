Röttgen begrüßt Merz-Reise mit Selenskyj nach Washington
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die geplante Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten und anderen Europäern am Montag nach Washington begrüßt.
"Das zeigt deren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Präsidenten",
sagte Röttgen der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Die
EU-Regierungs- und Staatschefs sehen das Treffen Trump-Selenskyj zu
Recht als enorm wichtig an", so der Unionsfraktionsvize.
"Der Sinn dieser Maßnahme liegt sicher auch darin, weiterhin gegenüber Präsident Trump klarzustellen, dass Selenskyj nicht allein dasteht, sondern dass die Positionen der Ukraine und der Europäer identisch sind", sagte Röttgen.
