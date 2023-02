Serbiens Präsident Vučić verteidigt Verurteilung Russlands wegen Ukraine-Krieg bei UN-Generalversammlung

Bei einer Sitzung des serbischen Parlaments in Belgrad hat Präsident Aleksandar Vučić erklärt, warum sein Land für die nicht verbindliche UN-Resolution mit der Verurteilung Russlands wegen des Ukraine-Kriegs gestimmt hatte. Die Agentur TASS zitierte den Politiker mit den Worten: "Wir verhängten zwar keine Sanktionen gegen Russland, aber wir mussten die Invasion Russlands in der Ukraine verurteilen, um in der internationalen Arena zu bleiben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er verstehe, warum der Westen im jetzigen geopolitischen Kontext Serbien in Bezug auf Kosovo und Metochien so sehr unter Druck setze. Dieser Druck werde nur immer weiter steigen, solange der Ukraine-Konflikt andauere. Vučić räumte ein, dass Serbien einen hohen Preis zahle, da es sich geweigert habe, Russland mit Sanktionen zu belegen. Belgrad brauche aber Moskaus Unterstützung im UN-Sicherheitsrat." Quelle: RT DE