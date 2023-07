Angriff auf Restaurant in Kramatorsk: "Russland greift zivile Ziele an" – Wirklich?

Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass beim Raketenangriff am Dienstag auf ein Restaurant voller Militärs in Kramatorsk zwei Generäle und bis zu 50 ukrainische Offiziere sowie bis zu 20 ausländische "Söldner" und Militärberater getötet wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ukrainische und westliche Medien behaupten, dass es sich um einen Angriff auf ein ziviles Ziel gehandelt habe. Die ukrainischen Sicherheitsdienste haben bereits einen "Verräter" festgenommen, es handelt sich angeblich um einen Fachmann für Gasinfrastruktur aus der Stadt. Das Restaurant "Ria Lounge" gehört zum Hotel "Kramatorsk", welches bereits im September 2022 von der russischen Armee beschossen wurde, da es für die Beherbergung von ausländischen "Söldnern" und Militärs seit Längerem bekannt ist." Quelle: RT DE