Fragile Atempause – Integration der Kurden bleibt strittig

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 10:02 durch Sanjo Babić
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)

Bild: Bredehorn Jens / pixelio.de

Nach Gefechten zwischen syrischen Sicherheitskräften und kurdischen Einheiten in Aleppo wurde eine Waffenruhe vereinbart. Die Lage bleibt angespannt: Parallel läuft ein politischer Prozess zur Eingliederung kurdischer Strukturen in staatliche Systeme – begleitet von Drohungen der Türkei.

Vor Ort dominieren Checkpoints, lokale Milizen und rivalisierende Sicherheitsapparate – ein idealer Nährboden für Eskalationen. Der nun vereinbarte Stillstand soll Gefangene austauschen, Posten räumen und Kommunikationskanäle reaktivieren.

Ob daraus Stabilität wird, hängt von Garantien externer Akteure ab – Russland und Türkei kontrollieren entscheidende Hebel, die USA beobachten. Für Zivilisten zählt schneller Zugang zu Wasser, Medizin und Bewegungsfreiheit; hier entscheidet sich, ob der Waffenstillstand trägt.

Quelle: ExtremNews

