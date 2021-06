Merkel begrüßt Putin-Biden-Treffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin positiv bewertet. "Ich begrüße ausdrücklich, dass ein solches Gespräch stattgefunden hat", sagte sie anlässlich des Treffens mit US-Außenminister Antony Blinken am Mittwochnachmittag.

Auch Gespräche mit der chinesischen Führung in Alaska seien richtig gewesen. "Bei allen Kontroversen in der Welt müssen wir immer wieder Gesprächskanäle offen halten, unsere Positionen und Interessen klar benennen und dann schauen, wo sich Lösungskorridore ergeben", so Merkel. Weiter sagte sie, man knüpfe an an eine "lange Geschichte guter deutsch-amerikanischer Beziehungen" und freue sich, dass "die Vereinigten Staaten, um Joe Biden zu zitieren, `wieder zurück sind`", sagte die Kanzlerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur