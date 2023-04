Saporoschje-Beamter hält Aktivierung der ukrainischen Streitkräfte für möglich

Inspektionen durch Spezialisten bei Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in Richtung des Gebiets Saporoschje könnten auf Vorbereitungen für aktive Operationen in der Nähe der Städte Pologi und Tokmak in der nächsten Woche hinweisen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir sind mit Russland zusammen" und Mitglied der Saporoschje-Verwaltung: "In der nächsten Woche könnte es in Richtung Saporoschje ziemlich aufreibend werden, vor allem in der Gegend von Pologi, Orechowo und Tokmak. Die ukrainischen Streitkräfte könnten versuchen, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und Gefechtsaufklärung durchzuführen." Die Vorbereitungen für den Einsatz in Richtung Saporoschje würden laut Rogow durch die Aktivierung der ukrainischen Einheiten belegt. Die Kommunikation und das Zusammenspiel der verschiedenen Brigaden würden praktisch rund um die Uhr überprüft: "Der Schwerpunkt liegt auf der Qualität der Kommunikation und der Geschwindigkeit des Zusammenspiels. Jetzt hat die ukrainische Gruppierung in Saporoschje sowohl Inspektoren des ukrainischen Generalstabs als auch westliche Spezialisten direkt empfangen. Wenn sie aktive Aktionen planen, wird dies in naher Zukunft der Fall sein." Quelle: RT DE