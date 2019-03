Altkanzler Schröder: Europa muss stärker werden

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat vor der anstehenden Europawahl eine Stärkung der Europäischen Union gefordert.

"Ich hoffe, dass die Menschen begreifen, dass das Einzige, was wirklich weiterhilft, ist, Europa so stark zu machen, dass es zwischen den Blöcken Amerika auf der einen Seite und China auf der anderen Seite seine eigene Position finden kann, sowohl ökonomisch als auch politisch", sagte Schröder dem Fernsehsender n-tv.



"Es wird schon begriffen, dass Europa ein Friedensprojekt ist." Allerdings hätten die Menschen sich daran gewöhnt, dass das so sei. "Dass Europa ein Projekt ist, wo man frei reisen kann in den Ländern." Man müsse es gerade den jungen Leuten immer wieder klar machen, dass das keine Selbstverständlichkeit sei, sondern dass man immer wieder neu dafür kämpfen müsse, was man errungen habe, so Schröder. "Das wird die Aufgabe im Wahlkampf der Europawahlen sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur