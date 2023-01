USA starten erweitertes Ausbildungsprogramm für ukrainisches Militär in Deutschland

Am Sonntag haben die USA in Deutschland ein erweitertes Ausbildungsprogramm für das ukrainische Militär gestartet. Dies teilte der Vorsitzende des Ausschusses der Stabschefs der US-Armee Mark Milley laut Associated Press mit. Es sei geplant, dass ein dort ausgebildetes Bataillon mit rund 500 Soldaten innerhalb von fünf bis acht Wochen in das Einsatzgebiet zurückkehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Milley, der am Montag die Ausbildungsstätte auf der US-Militärbasis in Bayern besucht, erklärte, dass die Teilnehmer des Programms die Ukraine vor einigen Tagen verlassen haben. Ihm zufolge beinhaltet die umfassende Ausbildung eine Schulung im Umgang mit Waffen, Artilleriesystemen, Panzern und weiterer an Kiew gelieferter Ausrüstung. Die Aufgabe bestehe darin, das Militär "vor dem Frühlingsregen auszubilden". Nach Angaben der Nachrichtenagentur haben die USA bereits Ausbildungsprogramme für mehr als 3.100 ukrainische Soldaten durchgeführt. Gleichzeitig wies Milley darauf hin, dass ähnliche Schulungen durchgeführt worden waren, bevor Russland im Februar 2022 seine militärische Sonderoperation in der Ukraine startete." Quelle: RT DE