Umfrage: Mehrheit fürchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs

Die Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato ausweiten könnte. In einer Umfrage von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben dies 61 Prozent der Befragten an.

Die Furcht vor einer Eskalation wird demnach in Ost- wie Westdeutschland sowie in allen politischen Lagern gleichermaßen geäußert. Unter den Anhängern der CDU/CSU liegt sie bei 63 Prozent, bei der SPD bei 66 Prozent, bei den Grünen bei 60 Prozent, bei der Linken bei 61 Prozent und bei der AfD bei 61 Prozent.



Weniger Vertrauen gibt es in die militärische Stärke der europäischen Nato-Mitglieder ohne Unterstützung der USA. 41 Prozent der Bundesbürger glauben, dass die Europäer allein in der Lage wären, einen möglichen russischen Angriff auf ein Nato-Mitglied abzuwehren. Eine Mehrheit von 52 Prozent bezweifelt das. Nur die Wähler der Linken sind mehrheitlich von der Abwehrfähigkeit der Europäer überzeugt (56 Prozent).



Datenbasis: Die Daten wurden im Zeitraum vom 12. bis 15. September erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur