Dreister Landgang: Schmuggelboot leert Ladung vor Augen von Badegästen

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 08:05 durch Sanjo Babić
Marbella ist eine Stadt im Süden Spaniens an der Costa del Sol in der Provinz Málaga.
Foto: Diliff
Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet von einem Vorfall in Marbella, bei dem ein Schnellboot am Strand anlegte und mutmaßliche Schmuggler Kisten entluden – vor Hunderten Touristen. Videos zeigen hektische Szenen und wegrennende Personen. Die Polizei ermittelt, heißt es.

Spanische Sicherheitskräfte prüfen, ob es sich um Drogen- oder Zigarettenschmuggel handelt. Strände in Südspanien gelten als Hotspots für schnelle Entladungen mit Flucht über Landfahrzeuge. Behörden setzen verstärkt auf Drohnen und Küstenradar.

Zeugen werden gebeten, Aufnahmen zur Verfügung zu stellen und keine eigenständigen Nachforschungen anzustellen. Kommunen diskutieren zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptsaison. Festnahmen könnten über Kennzeichen- und Funkzellenauswertung gelingen.

Quelle: ExtremNews


