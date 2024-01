SSW gratuliert Kong Frederik X. zur Thronfolge und dankt Dronning Margrethe II.

Zur heutigen Proklamation von Frederik X. als neuer König Dänemarks erklärt der SSW-Landesvorsitzende Christian Dirschauer: „Wir vom SSW gratulieren dem neuen dänischen König Frederik X. ganz herzlich als Thronfolger. Wir sind sicher, dass er gemeinsam mit Ehegattin Dronning Mary seine zukünftigen Aufgaben als Staatsoberhaupt Dänemarks genauso erfolgreich wahrnehmen wird wie seine Mutter Dronning Margrethe II."

Dirschauer weiter: "Die dänische Minderheit hat ein besonders enges Verhältnis zum dänischen Königshaus, das ja auch von der Glücksburger Königslinie in Schleswig-Holstein abstammt. Viele Mitglieder der dänischen Minderheit sind begeisterte Royalisten und stolz auf die enorme Aufmerksamkeit, die das dänische Königshaus der Minderheit stets entgegengebracht hat. Dronning Margrethe II. hat ihr enges Verhältnis zur dänischen Minderheit immer betont und gepflegt, sei es in ihren jährlichen Neujahrsansprachen oder durch viele Besuche in Südschleswig und in Schleswig-Holstein, zuletzt in 2019.

Wir danken Dronning Margrethe II. für ihren fantastischen Einsatz als Monarchin Dänemarks. In ihrer 52-jährigen Regentschaft hat sie Dänemark mit Würde, Charme und Intelligenz im In- und Ausland repräsentiert.

Wir sind nicht im Zweifel, dass Kong Frederik X. das enge Verhältnis zur dänischen Minderheit und auch zu Schleswig-Holstein weiterführen wird, da ihm dieses schon als Kronprinz stets ein wichtiges Anliegen war.“

Quelle: SSW