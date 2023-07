US-Journalist: An die Ukraine gelieferte Waffen landen bei Kriminellen in Westeuropa

Der US-amerikanische Journalist Max Blumenthal vom Nachrichtenportal The Grayzone hat am Donnerstagabend vor dem UN-Sicherheitsrat erklärt, dem Ukraine-Konflikt liege ein "internationales Schneeballsystem" zugrunde, das es den westlichen Eliten erlaube, das Geld der einfachen US-Bürger in die Kassen einiger weniger im In- und Ausland zu leiten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die US-Bürger wüssten nicht, wohin ihre Steuergelder fließen würden. Zudem finde keinerlei Überprüfung der Waffenlieferungen an das Land statt." Quelle: RT DE