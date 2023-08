Putin: Nächster BRICS-Gipfel findet in Kasan statt

Der nächste BRICS-Gipfel soll im Oktober 2024 in Kasan stattfinden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch. Die genauen Termine stehen bislang nicht fest. Russland übernimmt im kommenden Jahr den Vorsitz des Staatenverbundes. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland beabsichtigt, den XVI. BRICS-Gipfel im Oktober 2024 in Kasan abzuhalten. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch per Videoschalte bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten. Kasan liegt im Südwesten Russlands und ist Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan.

"Wir planen rund 200 politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, an denen mehr als ein Dutzend russische Städte teilnehmen werden", erklärte Putin. Konkrete Termine wurden noch nicht vereinbart. Er fügte hinzu, dass im nächsten Jahr Russland den Vorsitz der BRICS übernehmen wird: "Unser Vorsitz wird unter dem Motto 'Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit' stehen."

BRICS ist ein Zusammenschluss von fünf Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Der XV. BRICS-Gipfel, an dem der brasilianische Präsident Lula da Silva, der russische Außenminister Sergei Lawrow, der russische Präsident Wladimir Putin, der indische Premierminister Narendra Modi, der chinesische Präsident Xi Jinping und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa teilnehmen, findet vom 22. bis zum 24. August in Johannesburg statt. Zur Tagesordnung des Gipfels gehören auch Gespräche über die Erweiterung des Staatenverbundes.

Im März hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), dem Südafrika angehört, einen Haftbefehl gegen Putin erlassen und verwies auf Vorwürfe aus Kiew, wonach Russland für die Verschleppung von ukrainischen Kindern verantwortlich sei. Moskau wies die Vorwürfe zurück und unterstrich, dass es die Autorität des IStGH nicht anerkennt."

Quelle: RT DE