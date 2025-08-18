Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Von der Leyen will Selenskyj bei Trump-Treffen unterstützen

Von der Leyen will Selenskyj bei Trump-Treffen unterstützen

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Janet Yellen, Christine Lagarde und Ursula von der Leyen (re) (2021)
Janet Yellen, Christine Lagarde und Ursula von der Leyen (re) (2021)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch im Weißen Haus am Montag unterstützen. Auf Wunsch von Selenskyj werde sie an dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus teilnehmen, kündigte die CDU-Politikerin am Sonntag an.

Bereits am heutigen Nachmittag empfängt sie demnach Selenskyj in Brüssel. Gemeinsam wollen sie an der Videokonferenz der sogenannten "Koalition der Willigen" teilnehmen.

Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass möglicherweise mehrere europäische Staats- und Regierungschefs an Trumps Treffen mit Selenskyj am Montag im Oval Office teilnehmen werden - Namen wurden aber zunächst nicht genannt. Auch US-Vizepräsident JD Vance wird voraussichtlich anwesend sein, die endgültige Teilnehmerliste steht jedoch noch nicht fest. Dem Vernehmen nach soll es auch um ein mögliches trilaterales Gipfeltreffen mit Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


