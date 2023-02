Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Kupjansk haben die russischen Truppen durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss zwei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlungen Tabajewka und Berestowoje des Gebietes Charkow sowie Nowoselowskoje der Volksrepublik Lugansk bekämpft. Als Folge wurden bis zu vierzig ukrainische Soldaten getötet sowie ein Panzerkampffahrzeug und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 US-amerikanischer Herstellung zerstört. Außerdem wurde bei der Siedlung Blagodatowka im Gebiet Charkow ein ukrainisches Munitionslager vernichtet.

In Richtung Krasni Liman beliefen sich die Verluste der Ukraine wegen des russischen Artilleriefeuers und der Offensivaktionen in der Nähe der Siedlungen Newskoje der Volksrepublik Lugansk und Jampolowka der Volksrepublik Donezk auf über siebzig Soldaten. Überdies verloren die ukrainischen Truppen zwei Panzerkampffahrzeuge, einen Schützenpanzer, eine Haubitze vom Typ D-20 und ein Artilleriesystem vom Typ M-777. Bei Krasni Liman wurde zudem ein Munitionslager zerstört.

Am Frontabschnitt Donezk nahmen die russischen Einheiten vorteilhaftere Positionen ein. Im Laufe des Tages wurden in dieser Richtung bis zu vierzig ukrainische Soldaten getötet und eine Haubitze vom Typ MSTA-B und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-37 zerstört. In der Volksrepublik Donezk wurden ein Treibstofflager für Militärtechnik und zwei Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte vernichtet.

Auch in Richtung Saporoschje erlitt das ukrainische Militär erhebliche Verluste. In der Nähe der Siedlungen Lewadnoje, Marfopol und Lugowskoje verlor die Ukraine zwanzig Soldaten, ein M-777-Artilleriesystem, zwei D-20-Haubitzen und eine D-30-Haubitze.

Infolge der Artilleriebekämpfung wurden im Gebiet Cherson eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija, zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika und ein HIMARS-Mehrfachraketenwerfer sowie drei weitere Munitionslager eliminiert.

