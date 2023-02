Russische Truppen verdrängen ukrainische Kräfte aus westlichen Vororten von Dwuretschnoje im Gebiet Charkow

Das russische Verteidigungsministerium hat in seinem Frontbericht am Samstag Geländegewinne im Gebiet Charkow vermeldet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bekannt gab, hätten die russischen Truppen den Gegner aus den westlichen Vororten der Ortschaft Dwuretschnoje im Gebiet Charkow verdrängt. Insgesamt seien am Frontabschnitt Kupjansk in den letzten 24 Stunden mehr als 30 ukrainische Soldaten getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch am Frontabschnitt Krasny Liman meldete Konaschenkow weitere offensive Handlungen der russischen Streitkräfte. Bei mehreren russischen Angriffen seien dort mehr als 100 ukrainische Armeeangehörige ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien dort sechs Panzerwagen, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad und eine Haubitze vom Typ D-30 außer Gefecht gesetzt worden. Nach Angaben des Sprechers habe die russische Armee auch günstigere Stellungen am Frontabschnitt Donezk bezogen. Dort seien in den vergangenen 24 Stunden bis zu 60 ukrainische Kämpfer getötet worden. Zerstört worden seien drei Panzerwagen, eine Haubitze vom Typ Msta-B, eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija und ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad. In der Nähe der Ortschaften Kramatorsk und Ugledar habe die russische Armee zwei ukrainische Lager mit Raketen und Munition getroffen. Zudem habe die Ukraine unweit der Ortschaften Markowo, Tichonowka und Nowomichailowka drei US-Artillerieaufklärungsradare vom Typ AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 und AN/TPQ-50 verloren. Südlich von Donezk und im Gebiet Saporoschje seien zuletzt mehr als 30 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte ums Leben gekommen. Zerstört worden seien ein ukrainischer Kampfpanzer, zwei Mannschaftstransporter und zwei Haubitzen vom Typ Msta-B, erklärte Konaschenkow. Am Frontabschnitt Cherson meldete der russische Militärsprecher die Zerstörung eines ukrainischen Mehrfachraketenwerfers vom Typ Grad. Zudem sei in der Nähe der Ortschaft Tokarewka ein gegnerisches Munitionslager getroffen worden." Quelle: RT DE