Staatsschutz alarmiert: Islam-Propaganda für weltweites Kalifat

Über TikTok und YouTube versuchen junge und hippe Influencer nun auch die Österreicher für die Errichtung eines weltweiten Kalifats und die Einführung der Scharia zu begeistern. Der Staatsschutz ist alarmiert. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Seit die muslimische Bruderschaft „Ḥizb at-Taḥrīr” (HuT) in immer mehr westlichen Staaten kritisch beobachtet oder sogar verboten wird, lässt diese ihre Propaganda verstärkt über islamische Influencer-Gruppen verbreiten, konstatierte die österreichische Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

Staatsschutz: Radikalisierung auch in Österreich und der Schweiz

Diese Einflüsterer-Gruppen, die sich „Generation Islam“, „Realität Islam“ oder „Muslim Interaktiv“ nennen, operieren von Deutschland aus und indoktrinieren nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene in ihrem Land, sondern auch in der Schweiz und in Österreich, wo sie Millionen von Followern haben. Darunter dürften sich viele auch radikalisieren, ist man bei der DSN überzeugt.

Ableger der Muslim-Bruderschaft

Die ideologische Nähe dieser Influencer-Gruppen zu „HuT“ ist für den Staatsschutz wie auch für die „Dokumentationsstelle Politischer Islam“ unverkennbar. Auf Grund ihres großen Einflusses sind diese Netz-Prediger nichts anderes als Ableger der Muslim-Bruderschaft und daher auch ziemlich gefährlich.

Umerziehung der westlichen Bevölkerung

Das ist das Resultat einer Untersuchung der Dokumentationsstelle, die die Social-Media-Aktivitäten von islamischen Gruppen analysierte und die die Akteure als jung und hip bezeichnet. Ihren Hass gegen Staat, Parteien und Medien verstecken diese hinter einem smarten Auftreten und Verhalten, ohne aber von ihrem Plan abzulassen, mit ihren Botschaften langfristig eine Umerziehung der Bevölkerung zu erreichen.

Errichtung eines weltweiten Kalifats

So streben die Influencer wie auch „Ḥizb at-Taḥrīr” nichts Geringeres an, als die Schaffung eines weltweiten Kalifats und die Einführung der Scharia, weshalb man in Österreich die Verwendung von HuT-Symbolen vor zwei Jahren verboten hat.

Von der „Generation Islam“ werden die Menschen- und Freiheitsrechte als „verlogener, eurozentrischer Kulturimperialismus des Westens“ bezeichnet. In ihren Beiträgen nehmen diese auch oft Bezug auf Österreich."

Quelle: AUF1.info