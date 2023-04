Ungarischer Außenminister: Wir sind das einzige Land der EU, das keine Waffen an die Ukraine liefern will

Die Mehrheit der EU-Länder will weiterhin Waffen an die Ukraine liefern. Dies hat der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Montag nach dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg erklärt. Ungarn sei das einzige Land gewesen, das sich gegen Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen habe, da diese den Konflikt nur verlängern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Die Stimmung hier ist für den Krieg und die Lieferung von noch mehr Waffen an die Ukraine." Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn diesbezüglich unter den EU-Mitgliedern in der Minderheit bleibe, seine Position aber nicht ändern wolle. Der ungarische Außenminister betonte: "Die Position Ungarns ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine, und Waffenlieferungen schaffen die Gefahr, dass der Krieg weitergeht. Deshalb brauchen wir keine Waffenlieferungen, sondern einen Waffenstillstand, Friedensgespräche und ein Friedensabkommen. Dies würde Leben retten." Quelle: RT DE