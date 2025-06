Masala: "Reales Risiko durch iranische Schläferzellen in Europa"

Angesichts der militärischen Eskalation zwischen Israel und Iran warnt der Politikwissenschaftler Carlo Masala vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts auf Europa.

"Die Bundesregierung wird sich an die Seite Israels stellen. Gleichzeitig besteht ein reales Risiko durch iranische Schläferzellen in Europa", sagte Masala der "Welt". Teheran habe bereits in der Vergangenheit Angriffe auf israelische und jüdische Einrichtungen angedroht - auch in Deutschland. "Entsprechende Schutzmaßnahmen sind jetzt dringend geboten", so Masala weiter.



Mit Blick auf die iranischen Verbündeten wie die Hisbollah im Libanon sagte Masala: "Der Iran hat die Hisbollah über Jahre für genau diesen Moment aufgebaut - und jetzt bleibt sie überraschend still. Das ist ein strategischer Einbruch." Zwar wurden sie in den vergangenen Monaten personell "hart getroffen von den Israelis", dennoch seien sie "militärisch eigentlich noch gut aufgestellt". Auch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen erschienen derzeit laut Masala "kaum handlungsfähig".



Trotz der angespannten Lage sieht Masala keine unmittelbare Gefahr eines regionalen Flächenbrands im Nahen Osten: "Das Risiko für Israel ist kalkulierbar. Eine lokale Eskalation ist momentan begrenzt wahrscheinlich."

Quelle: dts Nachrichtenagentur