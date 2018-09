Über 96 Tote bei Schiffsunglück in Tansania

In Tansania sind bei einem Schiffsunglück mindestens 96 Menschen ums Leben gekommen. Das teilen die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Das Unglück hatte sich am Donnerstag im Süden des Victoriasees ereignet.

Eine Fähre war 50 Meter vor einem Anlegeplatz gekentert. Auf dem Schiff sei Platz für maximal 100 Personen gewesen, hieß es. Nach Angaben örtlicher Behörden hätte die Fähre jedoch mehr als 400 Menschen und 25 Tonnen Ladung transportiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur

