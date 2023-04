Medien: 20 ukrainische und ausländische Spitzenoffiziere bei Raketenangriff in Nikolajew getötet

Bei einem Raketenangriff in der Nacht zum 27. April auf eine Werft in Nikolajew seien etwa 20 ukrainische und ausländische Spitzenoffiziere getötet worden. Dies berichtet RIA Nowosti mit Verweis auf Sergei Lebedew, einen Aktivisten des prorussischen Untergrunds in der Stadt Nikolajew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte der Nachrichtenagentur: "In der Nacht vom 26. auf den 27. April wurde ein Raketenangriff auf das Gebäude der Admiralität in Nikolajew durchgeführt […]. Etwa 20 hochrangige Offiziere, darunter auch ausländische Offiziere, hielten sich zu diesem Zeitpunkt dort auf." Ihm zufolge schlug die Rakete zu einem Zeitpunkt ein, als das ukrainische Militär eine Sitzung mit seinen englischsprachigen Kollegen abhielt. Lebedew merkte jedoch an, dass er nicht genau sagen könne, aus welchen Ländern die Ausländer stammten. Der Gesprächspartner fügte hinzu, dass die ukrainischen Behörden nach dem Raketenangriff Foto- und Videoaufnahmen in diesem Gebiet bis sechs Uhr morgens verboten haben. Er berichtete: "Während dieser Zeit arbeiteten Feuerwehrleute, das Katastrophenschutzministerium und natürlich das Militär und der SBU. Sie haben alle Beweise für die Anwesenheit des Militärs dort beseitigt." Der Aktivist merkte an, dass Kiew offiziell behauptet, dass niemand an diesem Ort gewesen sei." Quelle: RT DE