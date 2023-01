Warschau liefert weitere 60 Panzer an Kiew

Neben den bereits angekündigten Leopard-Panzern will Polen der Ukraine weitere 60 Panzer liefern. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte diesbezüglich in einem Interview an den kanadischen Fernsehkanal CTV News: "Wir sind bereit, 60 unserer modernisierten Panzer zu schicken, davon 30 vom Typ PT-91. Zusätzlich zu den 14 Leopard-2-Panzern." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts Andrei Jermak auf Telegram geschrieben, dass Polen neben den 14 angekündigten Leopard weitere 60 Panzer vom Typ PT-91 an die Ukraine liefern werde." Quelle: RT DE