Am Frontabschnitt bei Kupjansk hat die russische Armee ukrainische Einheiten in den Gebieten bei Sinkowka, Tabajewka im Gebiet Charkow und Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk unter Beschuss genommen. Außerdem seien vier Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Liman Perwy, Olschana und Krachmalnoje im Gebiet Charkow zerschlagen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Laufe des Tages beliefen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Truppen an diesem Frontabschnitt auf bis zu 50 Soldaten, einen gepanzerten Mannschaftswagen und eine Panzerhaubitze vom Typ Akazija.

In Richtung Krasny Liman nahmen die russischen Truppen ukrainische Einheiten in den Siedlungen Stelmachowka und Tscherwonaja Dibrowa in der Lugansker Volksrepublik sowie Jampolowka, Torskoje und Serebrjanka in der Donezker Volksrepublik unter Beschuss. Die Verluste Kiews beliefen sich hier im Laufe des Tages auf 110 Soldaten, einen Schützenpanzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ 2S9 und einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad.

Am Frontabschnitt bei Donezk nahm die russische Armee im Verlauf ihrer Offensive vorteilhaftere Positionen und Stellungen ein und führte Kämpfe in der Nähe der Siedlungen Kurachowo und Antonowka in der Donezker Volksrepublik. Außerdem wurde ein ukrainisches Munitionsdepot in der Nähe von Kramatorsk (Volksrepublik Donezk) zerstört. Die ukrainischen Verluste beliefen sich auf bis zu 90 Soldaten, einen Schützenpanzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, 14 Fahrzeuge, zwei Panzerhaubitzen Akazija, zwei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 sowie zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Olcha und Smertsch. Ebenfalls zerstört wurden zwei Artilleriesysteme des Typs M777, zwei selbstfahrende US-Artilleriesysteme vom Typ Paladin und ein Artillerieaufklärungsradar des Typs AN/TPQ-50.

In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje setzten die russischen Streitkräfte ihre Offensivaktionen fort und griffen die ukrainischen Truppen in den Gebieten Ugledar, Pretschistowka, Schewtschenko in der Volksrepublik Donezk und Doroschnjanka im Gebiet Saporoschje an. Zwei ukrainische Artillerie-Munitionsdepots wurden zerstört. Binnen 24 Stunden verlor Kiew in diesen Richtungen bis zu 100 getötete und verwundete Soldaten, einen Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Kleinlastwagen, zwei Pkw und zwei Panzerhaubitzen vom Typ Akazija.

Außerdem wurden zwei US-amerikanische Artillerie-Aufklärungsradare vom Typ AN/TPQ-36 und AN/TPQ-48 sowie ein Artillerie-Munitionsdepot der ukrainischen Armee im Gebiet Cherson in der Nähe der Stadt Cherson und des Dorfes Nowoalexandrowka zerstört."

Quelle: RT DE