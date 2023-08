Weber kündigt für Europawahlkampf klare Kante gegen AfD an

EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hat für den Europawahlkampf eine klare Kante gegen die AfD angekündigt. "CDU und CSU werden das Erbe von Adenauer, Strauß, Kohl und Merkel verteidigen", sagte der CSU-Vize dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Wir sind die Parteien Europas. Die AfD stellt für Deutschland und ganz Europa alles infrage, was Frieden und Wohlstand gebracht hat und spielt die Menschen gegeneinander aus. Wir müssen und werden weiter die harte Abgrenzung suchen."

Weber bezeichnete die AfD als den Feind der Union. "Wer an den Grundwerten unseres Staates rüttelt und die EU zerstören will, der ist unser politischer Feind." Weiter wies der CSU-Politiker die Kritik der AfD an der EU zurück. "Die Europäische Union muss immer wieder besser gemacht werden. Das ist unser Ziel", sagte er. "Aber die Menschen leben heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand im besten Europa, das es je gab. Frühere Generationen würden gerne mit uns heute tauschen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur