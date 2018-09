Merkel: Brexit-Verhandlungen bis November "finalisieren"

Die Brexit-Verhandlungen sollen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) innerhalb der nächsten Wochen so gut wie abgeschlossen werden. "Es ist heute deutlich geworden, dass wir bis Oktober substanzielle Fortschritte brauchen", sagte Merkel am Donnerstagnachmittag nach einem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg. Man habe den Anspruch "das Ganze im November zu finalisieren".

Nach der vertraglich vorgesehenen zweijährigen Verhandlungsperiode ist der "Brexit" für März 2019 vorgesehen. Bei dem Gipfel in der österreichischen Stadt ging es neben den Brexit auch um Fragen der Migrationspolitik. Bei beiden Themen waren im Vorfeld keine großen Durchbrüche erwartet worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

