LVR-Vertreter: Russische Truppen stoppen bei Soledar ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen

Andrei Marotschko, Oberstleutnant der Lugansker Volksmiliz außer Dienst, hat am Dienstag gegenüber den russischen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti und TASS gesagt, dass in der Nähe der Stadt Soledar in der Volksrepublik Donezk zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen gestoppt worden seien. Die beiden Gruppen hätten etwa 15 Kämpfer gezählt, die bei Dunkelheit versucht hätten, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Marotschko zufolge seien die beiden gegnerischen Trupps mittels einer mit einem Nachtsichtgerät bestückten Drohne entdeckt worden. Daraufhin habe die russische Seite das Feuer eröffnet. Der Gegner habe Verluste erlitten und sich auf das von der Ukraine kontrollierte Territorium zurückgezogen. Der LVR-Vertreter teilte mit, dass die ukrainischen Soldaten gut ausgerüstet gewesen seien." Quelle: RT DE