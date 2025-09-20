EVP-Chef verlangt Ausbau der europäischen Luftverteidigung
Wie dts berichtet, drängt EVP-Chef Manfred Weber in Funke-Zeitungen nach einem russischen Jets-Vorfall über Estland auf eine robuste europäische Luftverteidigung. Der Kreml teste Europas Reaktionsfähigkeit.
Estland meldete den unerlaubten Überflug von drei MiG-31 über seinem Hoheitsgebiet; der Vorfall folgte auf Drohnenverletzungen des polnischen Luftraums. Weber verlangt, Fähigkeiten zu bündeln, Systeme zu beschaffen und Einsatzbereitschaft zu erhöhen – als Signal der Abschreckung.
Die Forderung fügt sich in die Diskussion über Finanzierung, gemeinsame Beschaffung und den europäischen Schutzschirm. Kritisch bleibt die Koordination mit NATO-Standards und nationalen Haushalten.
