EVP-Chef verlangt Ausbau der europäischen Luftverteidigung

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 09:07 durch Sanjo Babić
Manfred Weber (2023)
Manfred Weber (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie dts berichtet, drängt EVP-Chef Manfred Weber in Funke-Zeitungen nach einem russischen Jets-Vorfall über Estland auf eine robuste europäische Luftverteidigung. Der Kreml teste Europas Reaktionsfähigkeit.

Estland meldete den unerlaubten Überflug von drei MiG-31 über seinem Hoheitsgebiet; der Vorfall folgte auf Drohnenverletzungen des polnischen Luftraums. Weber verlangt, Fähigkeiten zu bündeln, Systeme zu beschaffen und Einsatzbereitschaft zu erhöhen – als Signal der Abschreckung.

Die Forderung fügt sich in die Diskussion über Finanzierung, gemeinsame Beschaffung und den europäischen Schutzschirm. Kritisch bleibt die Koordination mit NATO-Standards und nationalen Haushalten.

Quelle: ExtremNews


