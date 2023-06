Ukrainische Einheiten nehmen Evakuierungspunkt im Gebiet Cherson unter Beschuss

Ukrainische Einheiten haben am Montag einen Evakuierungspunkt in der Ortschaft Korsunka im Gebiet Cherson beschossen. Diese Ortschaft wurde bei der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka am stärksten betroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte der Bürgermeister der Stadt Nowaja Kachowka, Wladimir Leontjew, gegenüber TASS mit. Ihm zufolge gab es weder Todesopfer noch Verletzte. Leontjew sagte: "Es gab keine Opfer. Wir sind auf so etwas vorbereitet. Deshalb ist es uns gelungen, dies zu vermeiden." Quelle: RT DE