IAEA: Fünfter Block des AKW Saporoschje in gutem Zustand, keine Minen entdeckt

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben am Freitag den fünften Block des Atomkraftwerks Saporoschje besucht und die Ausrüstung inspiziert. Wie die Untersuchungen ergaben, befindet sich die Anlage in einem normalen Zustand. Bei der Inspektion wurden weder Minen noch Sprengstoff gefunden, so die IAEA. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur teilte dazu mit: "Gestern besuchte ein IAEA-Team Block 5 und inspizierte den Reaktorbehälter, das Becken für abgebrannte Brennelemente und den Dampferzeuger. Das Team stellte fest, dass alle Anlagen in gutem Zustand zu sein scheinen." Weiter gab die IAEA bekannt, dass die Experten die Inspektion unter keinerlei Einschränkungen durchführen konnten. Bei einer Begehung des Geländes am Donnerstag hatte das Team bestätigt, dass die am 23. Juli entdeckten Minen noch immer vorhanden seien. Die IAEA bat darum, auch weiterhin Zugang zu den Reaktordächern und Turbinenräumen des AKW Saporoschje zu erhalten." Quelle: RT DE