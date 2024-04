Britischer Außenminister empfiehlt Israel Verzicht auf Gegenschlag

Der britische Außenminister David Cameron empfiehlt Israel, nach dem Angriff des Iran auf einen Gegenschlag zu verzichten. "Wenn man heute Morgen in Israel sitzt, denkt man zu Recht, dass man jedes Recht hat, darauf zu reagieren, und das haben sie auch", sagte er dem Sender Sky News.

"Aber wir raten ihnen dringend, nicht zu eskalieren." Der Angriff sei eine "doppelte Niederlage" für den Iran gewesen, fügte Cameron hinzu. Er sei von der Größe her zwar "signifikant", aber zugleich ein "totaler Fehlschlag".

Der Iran habe damit der Welt gezeigt, dass er "der bösartige Einfluss in der Region ist, der zu so etwas bereit ist". Das Kriegskabinett in Israel hatte am Sonntag über eine Reaktion auf die Attacke beraten, zunächst aber offenbar noch keine Entscheidung getroffen. Neben dem Vereinigten Königreich hatten zuletzt auch die USA von einem Gegenschlag abgeraten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur