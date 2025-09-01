EU-Migrationskommissar fordert große Reform des Asylwesens

Der Kommissar für Inneres und Migration der Europäischen Union, Magnus Brunner, fordert eine große Reform des Asylwesens in Europa. Zwar habe Europa in den letzten Jahren viel Verantwortung übernommen, jedoch "ohne ein System, auf dem man aufbauen kann", sagte Magnus Brunner dem Nachrichtenmagazin Politico.

"Deswegen müssen wir dringend diese Reform des Migrations- und Asylwesens [...], die große Reform, auf den Weg bringen und umsetzen", so Brunner.



Der EU-Migrationspakt leiste zwar bereits viel, "weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit haben, Asyl und Migration besser zu managen", so Brunner. Aber er fordert, dass Rückführungen besser organisiert und schneller durchgeführt werden. "Es kann nicht sein, dass nur einer von fünf Menschen, die sich illegal in Europa aufhalten, die einen bestehenden Rückführungsbescheid haben, eigentlich dann am Schluss rückgeführt werden", sagte Brunner.



Von Angela Merkels Migrationskurs distanzierte sich Brunner. "Im Rückspiegel der Geschichte ist man immer gescheiter wahrscheinlich als vorher. Das ist klar", so der EU-Kommissar.



Quelle: dts Nachrichtenagentur



