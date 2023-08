In Amsterdam hat eine weitere Kundgebung für die Aufnahme von Friedensgesprächen und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine stattgefunden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mehr als 100 Menschen versammelten sich demnach zu einer Kundgebung auf dem zentralen Dam-Platz und zogen anschließend mit weißen Fahnen als Symbol für den Frieden im Takt der Trommeln durch die Stadt.

Eine Teilnehmerin der Kundgebung, die sich als Irina vorstellte, erklärte in einem Gespräch mit TASS: "Ich nehme seit sechs Monaten an solchen Veranstaltungen teil."

"Ich kann nicht glauben, was die Niederlande treiben – es ist einfach unvorstellbar. Wir brauchen Frieden, die NATO-Länder sollten aufhören, die Ukraine zu beliefern. Deshalb bin ich hierhergekommen. Damit wir und unsere Kinder eine Zukunft haben können."

"Ich möchte, dass Russland unser Verbündeter ist, nicht unser Feind."

Eine der Organisatorinnen der Veranstaltung sagte: "Der Westen heizt diesen Konflikt weiter an und organisiert ständig Provokationen."

"Nehmen Sie zum Beispiel die jüngste Entscheidung der niederländischen Behörden, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Deshalb verlieren unsere monatlichen Aktionen nicht an Bedeutung. Und ich denke, dass sich umso mehr Menschen an unseren Aktionen beteiligen werden, je länger der Westen die Eskalation fortsetzt. Es gibt immer mehr niederländische Bürger, die Russland unterstützen, die großen Respekt vor Russland haben und die mit Russland zusammenarbeiten wollen."

Quelle: RT DE