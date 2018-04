Nordkorea und Südkorea wollen Friedensvertrag unterzeichnen

Nordkorea und Südkorea wollen den formalen Kriegszustand beenden und einen Friedensvertrag unterzeichnen. Das sagte Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Freitag in einer Erklärung in Beisein von Südkoreas Machthaber Kim Jong-un. Seit dem tatsächlichen Ende des Koreakrieges 1953 befinden sich beide Länder formal noch immer im Kriegszustand. Es werde eine vollständige Denuklearisierung angestrebt. Außerdem solle ein Programm zur Zusammenführung von getrennten Familien neu aufgelegt werden.

Nordkoreas Machthaber erwähnte einen "freien Verkehr" zwischen den beiden Koreas, der möglich gemacht werden solle, ohne genaue Details zu nennen. "Ich möchte nicht, dass es wie in der Vergangenheit nur bei einer Erklärung bleibt", sagte Kim vor laufenden Kameras. Er werde sich dafür einsetzen, dass die getroffenen Vereinbarungen auch umgesetzt werden. Moon Jae-in und Kim Jong-un hatten sich am Freitag in der entmilitarisierten Zone zu direkten Gesprächen getroffen. Der jüngste Entspannungsprozess war mit den Olympischen Winterspielen eingeleitet worden, als eine nordkoreanische Delegation und Sportler in den Süden reisten. Quelle: dts Nachrichtenagentur