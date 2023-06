Etwa 900 Menschen aus Ortschaften am linken Ufer des Dnjepr evakuiert

Etwa 900 Bewohner der Ortschaften am linken Ufer des Dnjepr, die aufgrund der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka der Gefahr ausgesetzt sind, überflutet zu werden, sind evakuiert worden. Dies teilte der Bürgermeister von Nowaja Kachowka, Wladimir Leontijew, am Dienstag gegenüber Fernsehsender Perwy Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn wörtlich: "Wir haben alle Menschen umgesiedelt und alle Menschen, die sich direkt am Flussufer befanden, an einen sicheren Ort gebracht. Das sind bereits 900 Menschen."

Er merkte an, dass inzwischen "mehr als genug" Notunterkünfte eröffnet worden seien und die Menschen mit allem versorgt würden, was sie benötigten. In der Umgebung von Nowaja Kachowka sind bereits drei Ortschaften überflutet.

